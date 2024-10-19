Мозякин о том, что Шипачев повторил его рекорд по очкам в КХЛ: «Шипа, молодчик! Ты это сделал»
Сергей Мозякин отреагировал на то, что Вадим Шипачев повторил его рекорд.
Форвард минского «Динамо» отметился передачей в игре против «Нефтехимика» (4:1). Теперь на счету Вадима Шипачева 928 (291+637) очков в КХЛ с учетом плей-офф.
37-летний нападающий повторил рекорд Мозякина по очкам в Фонбет чемпионате КХЛ – 928 (419+509) очков в 842 играх.
«Шипа, молодчик! Ты это сделал», – сказал Сергей Мозякин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Сергея Мозякина
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