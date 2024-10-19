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Мамбеталиев о том, будут ли в «Барысе» новички: «У нас большой запас своих хоккеистов. В «Номаде» хорошая молодежь подрастает. Нужно их смело вводить»

Галым Мамбеталиев высказался после матча против «Локомотива» (1:3).

«Мы предупреждали, что будет сложная игра. Играли с лидером, поэтому настрой был хороший.

Есть ошибки. Работаем над ними, постараемся исправить. Большинство пока не работает. Тоже поправим.

По самоотдаче – кто-то выпадал, кто-то сыграл в свою игру. Хотелось бы выигрывать, конечно. Над чем будем работать? Над всем нужно работать. Над функционалкой – обязательно.

Чтобы обыгрывать такие команды, нужно двигаться быстрее. Над большинством нужно поработать. Это поправим, и все придет.

Будут ли новички? У нас большой запас своих хоккеистов. В «Номаде» хорошая молодежь подрастает. Нужно их смело вводить, они неплохо выглядят», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Революция в «Барысе»: выгнали легионеров и уволили второго тренера за месяц

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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