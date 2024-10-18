Гендиректор «Сочи» о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Наши дальнейшие действия могут быть только по взысканию задолженностей игрока перед клубом»
Сергей Воропаев прокомментировал ситуацию с форвардом Михалом Криштофом.
Вчера игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи».
Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
– Наши дальнейшие действия могут быть только по взысканию задолженностей Криштофа перед клубом в связи с расторжением контракта по дисциплинарным основаниям или по инициативе игрока, что, в принципе, одно и то же.
– Его агенты либо он сам так и не вышли на связь?
– Нет, все очень тихо, – сказал генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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