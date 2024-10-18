Добрышкин стал ассистентом Зубова в «Сочи», Крюков покинул штаб

Юрий Добрышкин вошел в тренерский штаб «Сочи».

Он стал ассистентом главного тренера.

В качестве тренера Юрий Добрышкин ранее работал в ХК МВД, ОГИ и «Одинцово», МХК «Динамо», «СКА-1946», «СКА-Варягах», «Звезде» и «Челмете».

«Сочи» также сообщил , что принял решение о прекращении сотрудничества с Алексеем Крюковым, входившим в тренерский штаб Сергея Зубова в качестве ассистента.