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Добрышкин стал ассистентом Зубова в «Сочи», Крюков покинул штаб

Юрий Добрышкин вошел в тренерский штаб «Сочи».

Он стал ассистентом главного тренера. 

В качестве тренера Юрий Добрышкин ранее работал в ХК МВД, ОГИ и «Одинцово», МХК «Динамо», «СКА-1946», «СКА-Варягах», «Звезде» и «Челмете».

«Сочи» также сообщил, что принял решение о прекращении сотрудничества с Алексеем Крюковым, входившим в тренерский штаб Сергея Зубова в качестве ассистента.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сочи»
logoЮрий Добрышкин
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