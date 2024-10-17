Мэттьюс забил 1-й гол в 4-м матче сезона. У нового капитана «Торонто» 19 бросков в створ на отрезке
Остон Мэттьюс забил первый гол в сезоне-2024/25.
Новый капитан «Торонто» набрал 3 (1+2) балла в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса» (6:2).
Это первые очки трехкратного обладателя «Морис Ришар Трофи» в нынешнем сезоне. В первых 3 играх чемпионата он остался без результативных действий.
В прошлом сезоне Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. В первых 4 играх сезона-2024 у форварда «Мэйпл Лифс» 19 бросков в створ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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