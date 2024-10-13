Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто» (641), обогнав Рона Эллиса

Митч Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто».

Нападающий «Лифс» набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (4:2).

Теперь на счету Митча Марнера 641 (195+446) очко в 579 матчах в НХЛ.

Он превзошел достижение Рона Эллиса (640) и вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто ».

6-е место занимает Остон Мэттьюс (649), 5-е – Джордж Армстронг (713), 4-е – Берье Сальминг (768), 3-е – Дэйв Кеон (858), 2-е – Дэррил Ситтлер (916). Рекордсмен – Матс Сундин (987).