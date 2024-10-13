Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто» (641), обогнав Рона Эллиса
Митч Марнер вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто».
Нападающий «Лифс» набрал 2 (1+1) балла в игре против «Питтсбурга» (4:2).
Теперь на счету Митча Марнера 641 (195+446) очко в 579 матчах в НХЛ.
Он превзошел достижение Рона Эллиса (640) и вышел на 7-е место по очкам в истории «Торонто».
6-е место занимает Остон Мэттьюс (649), 5-е – Джордж Армстронг (713), 4-е – Берье Сальминг (768), 3-е – Дэйв Кеон (858), 2-е – Дэррил Ситтлер (916). Рекордсмен – Матс Сундин (987).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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