Кузнецов о матче с «Нефтехимиком»: «Приятно победить. Много большинства было, пока не можем нащупать игру. Очень важные два очка»

Евгений Кузнецов высказался после матча против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

Нападающий забросил решающую шайбу. Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.

«Приятно победить. Важные два очка. Много большинства было, пока не можем нащупать игру.

Ответственность лежит на нас, переживаем. Очень важные два очка», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.