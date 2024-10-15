Кузнецов о матче с «Нефтехимиком»: «Приятно победить. Много большинства было, пока не можем нащупать игру. Очень важные два очка»
Евгений Кузнецов высказался после матча против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).
Нападающий забросил решающую шайбу. Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.
«Приятно победить. Важные два очка. Много большинства было, пока не можем нащупать игру.
Ответственность лежит на нас, переживаем. Очень важные два очка», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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