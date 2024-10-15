Олег Леонтьев: «Моментов у нас было больше, чем у СКА. Играли без робости. Смело. Хоть не заработали 2 очка, но по содержанию провели отличный поединок»
– Мы провели неплохой поединок, грамотно оборонялись в меньшинстве. Но у нас было многовато нарушений.
Мы создавали много голевых моментов, проводили контратаки. Моментов у нас было больше, чем у соперника. Играли мы без робости. Смело.
Я поздравил свою команду. Хоть мы не заработали два очка, но по содержанию и игре провели отличный поединок. Жалко, что потеряли Александра Дергачева на неопределенный срок – больше месяца. Наш ключевой игрок, и у нас каждая боевая единица на счету.
– У него проблемы с рукой?
– Что-то связано с плечом. Точный диагноз будет известен завтра-послезавтра. Но хоккей – контактный вид спорта.
– Вы не играли на удержание счета?
– У нас хоккей не оборонительного плана, как некоторые нам хотят повесить ярлык. У нас хоккей разный – и атакующий, и защитный, и гибридный, в зависимости от ситуации.
Средний возраст нашей команды – 26 лет. Когда же еще, в каком возрасте, играть в размашистый атакующий хоккей? Пусть ребята играют.
– Почему «Нефтехимик» так часто играет в овертаймах?
– Я даже об этом не задумывался. Как складывается игра, так и получается. Ну, получается так. Но мы не играем на удержание, и это выходит не специально. Мы сражаемся, цепляемся, и получается так, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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