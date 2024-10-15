Ротенберг о Серебрякове: «Он тренируется. В СКА нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры агентов, их просьбы. Смотрим чисто по спортивным показателям»

Роман Ротенберг высказался касательно ситуации вокруг вратаря Никиты Серебрякова.

Сегодня СКА обыграл дома «Нефтехимик » со счетом 3:2 ОТ.

– Мы понимали, что будет такая сложная игра. «Нефтехимик» – организованная команда. Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Нам было очень непросто. Они играли на пределе своих возможностей. И за счет этой мотивации они создали нам много проблем.

Но я отмечу нашу команду. Вообще командная дисциплина может победить любую мотивацию, что сегодня и произошло. Хочу поблагодарить наших болельщиков, была фантастическая атмосфера на арене. Энергетика болельщиков помогает нам побеждать.

– Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова…

– А вы его агент?

– Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.

– Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.

У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков – в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких‑то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.

– Можете успокоить болельщиков СКА…

– Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.

– Можно на него рассчитывать в этом сезоне?

– На команду надо рассчитывать. Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.