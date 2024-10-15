Ротенберг о Серебрякове: «Он тренируется. В СКА нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры агентов, их просьбы. Смотрим чисто по спортивным показателям»
Сегодня СКА обыграл дома «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ.
– Мы понимали, что будет такая сложная игра. «Нефтехимик» – организованная команда. Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Нам было очень непросто. Они играли на пределе своих возможностей. И за счет этой мотивации они создали нам много проблем.
Но я отмечу нашу команду. Вообще командная дисциплина может победить любую мотивацию, что сегодня и произошло. Хочу поблагодарить наших болельщиков, была фантастическая атмосфера на арене. Энергетика болельщиков помогает нам побеждать.
– Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова…
– А вы его агент?
– Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.
– Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.
У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков – в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких‑то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.
– Можете успокоить болельщиков СКА…
– Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.
– Можно на него рассчитывать в этом сезоне?
– На команду надо рассчитывать. Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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