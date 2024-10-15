  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Серебрякове: «Он тренируется. В СКА нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры агентов, их просьбы. Смотрим чисто по спортивным показателям»
9

Ротенберг о Серебрякове: «Он тренируется. В СКА нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры агентов, их просьбы. Смотрим чисто по спортивным показателям»

Роман Ротенберг высказался касательно ситуации вокруг вратаря Никиты Серебрякова.

Сегодня СКА обыграл дома «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ.

– Мы понимали, что будет такая сложная игра. «Нефтехимик» – организованная команда. Они вышли с сумасшедшей мотивацией. Нам было очень непросто. Они играли на пределе своих возможностей. И за счет этой мотивации они создали нам много проблем.

Но я отмечу нашу команду. Вообще командная дисциплина может победить любую мотивацию, что сегодня и произошло. Хочу поблагодарить наших болельщиков, была фантастическая атмосфера на арене. Энергетика болельщиков помогает нам побеждать.

– Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова

– А вы его агент?

– Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.

– Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.

У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков – в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких‑то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.

– Можете успокоить болельщиков СКА…

– Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.

– Можно на него рассчитывать в этом сезоне?

– На команду надо рассчитывать. Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о матче с «Нефтехимиком»: «Приятно победить. Много большинства было, пока не можем нащупать игру. Очень важные два очка»
2сегодня, 19:49
Деанджело набрал очки в 5-й игре подряд. У защитника СКА 13 баллов в 8 матчах сезона
3сегодня, 19:38
Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?
2сегодня, 19:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Узнаете по фото Кубок Стэнли? А как расшифровывается НХЛ?
9 минут назадСпецпроект
Ротенберг о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Благодарны Кузнецову, что он забил победный буллит. Но до них лучше не доводить. Хорошо, что у СКА есть ребята, которые могут решить исход матча»
112 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»
5230 минут назад
Роман Ротенберг: «Деанджело еще не показал свою лучшую игру. После одного матча он сказал мне: «Я очень плохо сыграл, извините меня». Вот такое у него отношение к делу»
5сегодня, 20:35
Олег Леонтьев: «Моментов у нас было больше, чем у СКА. Играли без робости. Смело. Хоть не заработали 2 очка, но по содержанию провели отличный поединок»
сегодня, 20:21
Толчинский сыграл 4:07 против «Нефтехимика» и не выходил в 3-м периоде. Форвард СКА не набрал очков в 6-м матче подряд
18сегодня, 19:26
Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина – 1 балл
24сегодня, 19:13
СКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе. Кузнецов забил победный буллит в овертайме игры с «Нефтехимиком»
23сегодня, 18:59
ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей
19сегодня, 18:48
КХЛ. СКА победил «Нефтехимик», ЦСКА проиграл минскому «Динамо», «Амур» пропустил 5 шайб от «Лады», «Адмирал» и «Северсталь» забили 11 голов
127сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»
23 минуты назад
Профака о поражении от СКА: «Разочаровывающий результат. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь»
40 минут назад
Квартальнов об игре Шипачева против ЦСКА: «Вадим нашел в себе все, что есть. Но для меня это не сюрприз. Это его нормальное состояние. Он должен приносить пользу»
150 минут назад
Шипачев получил памятную табличку после 1000-го матча в КХЛ: «Спасибо моей семье, партнерам, всем тренерским штабам. И болельщикам, которые всегда поддерживают нас»
2сегодня, 20:16
Воробьев о матче с минским «Динамо»: «При неплохой игре терпим поражение в овертайме. Шипачев исполнил все великолепно, конечно»
2сегодня, 19:54
Кузнецов о матче с «Нефтехимиком»: «Приятно победить. Много большинства было, пока не можем нащупать игру. Очень важные два очка»
2сегодня, 19:49
Деанджело набрал очки в 5-й игре подряд. У защитника СКА 13 баллов в 8 матчах сезона
3сегодня, 19:38
Лавиолетт о Шестеркине в матче с «Детройтом»: «Он был очень хорош. Я рад, что мы стали играть перед ним лучше, плотнее, но нам еще есть над чем работать»
сегодня, 18:39
Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»
сегодня, 18:19
Браташ о 5:3 с «Амуром»: «Получилось разобраться с проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник»
1сегодня, 17:59