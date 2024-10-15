Толчинский сыграл 4:07 против «Нефтехимика» и не выходил в 3-м периоде. Форвард СКА не набрал очков в 6-м матче подряд

Сергей Толчинский провел всего пять смен в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

29-летний нападающий СКА не набрал очков в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В первом периоде нападающий «Нефтехимика » Булат Шафигуллин поразил ворота СКА после ошибки Толчинского.

Всего форвард сыграл 4 минуты и 7 секунд в этом матче. В третьем периоде он не появлялся на льду.

Сергей Толчинский остался без набранных очков в шестом матче подряд. В его активе 3 (2+1) балла в 15 играх сезона.