Толчинский сыграл 4:07 против «Нефтехимика» и не выходил в 3-м периоде. Форвард СКА не набрал очков в 6-м матче подряд
Сергей Толчинский провел всего пять смен в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
29-летний нападающий СКА не набрал очков в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин поразил ворота СКА после ошибки Толчинского.
Всего форвард сыграл 4 минуты и 7 секунд в этом матче. В третьем периоде он не появлялся на льду.
Сергей Толчинский остался без набранных очков в шестом матче подряд. В его активе 3 (2+1) балла в 15 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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