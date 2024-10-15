Демидов прервал 6-матчевую серию без голов, забив с передач Кузнецова и Деанджело. 18-летний форвард СКА набрал 5+4 в 16 играх
Иван Демидов прервал 6-матчевую серию без голов.
18-летний нападающий СКА забросил шайбу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Евгений Кузнецов и Энтони Деанджело отметились передачами.
Это первый гол Ивана Демидова за 7 последних игр.
Теперь на его счету 9 (5+4) баллов в 16 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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