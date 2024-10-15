Терещенко о «Питтсбурге»: «Они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Малкин не просто так об этом говорит»
Алексей Терещенко оценил перспективы «Питтсбурга» в сезоне-2024/25.
Ранее нападающий команды Евгений Малкин заявил, что не хочет завершать карьеру, пока не вернется в плей-офф НХЛ.
«Питтсбург» может претендовать в этом сезоне на все что угодно. Сезон покажет. Много факторов, от чего зависит их выступление. Травмы, отсутствие оных, возможное усиление, прогресс молодых хоккеистов, работа тренерского штаба, менеджмента.
Живой организм, требующий постоянного внимания. Нужно всегда смотреть на то, что можно подправить и улучшить.
Конечно, они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Женька не просто так об этом говорит. Он не становится моложе. Нужно дорожить тем, что ты имеешь, добиваться результата здесь и сейчас», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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