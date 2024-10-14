Кудашов провел 700-й матч на посту тренера: «Поздравляем наставника бело-голубых – тысяча уже совсем скоро»
Алексей Кудашов провел 700-й матч на посту тренера.
Юбилейной для главного тренера «Динамо» стала игра против «Спартака» (5:0).
«700 матчей Алексея Николаевича в тренерской карьере!
Поздравляем наставника бело-голубых с серьезной отметкой – тысяча уже совсем скоро», – говорится в сообщении «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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