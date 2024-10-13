Бобби Линч: «Торпедо» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Мы можем добиться многого, у нас есть воля и мастерство»

Бобби Линч высказался о составе «Торпедо» в сезоне-2024/25.

– Я очень рад, что продлил контракт и продолжаю играть за «Торпедо». Думаю, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом.

У нас мощное нападение. Поэтому мы можем добиться многого в этом году. У нас есть воля и мастерство, и ребята хотят добиться результата. Надеюсь, мы сможет пройти этот путь до конца.

– Усилить состав получилось благодаря приглашению опытных игроков?

– В составе появились ветераны, у которых большой опыт в хоккее, и наши молодые ребята сейчас показывают хорошую игру.

В настоящий момент мы становимся единым целым и будем расти как команда дальше, – сказал нападающий «Торпедо » Бобби Линч .