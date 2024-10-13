Бобби Линч: «Очень нравится Ларионов как тренер. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны»

Бобби Линч поделился впечатлениями от работы с Игорем Ларионовым.

– Мне очень нравится Ларионов как тренер, он очень позитивный человек. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны. Он сильно не переживает из-за ошибок, потому что хочет, чтобы могли играть в свою игру.

– Это большой опыт – играть под руководством такого известного в хоккее человека?

– На скамейке во время матчей он находится позади тебя и после каждой смены говорит «хорошая работа» или «попробуй так в следующий раз». Ты не можешь не прислушаться к словам такого человека. Ты стараешься внести изменения, и чаще всего твоя игра улучшается.

– Ларионов к тому же еще хороший психолог?

– Каждый человек воспринимает критику и похвалу по-разному. Поэтому он много общается с ребятами индивидуально, чтобы разделить их эмоции и помочь им улучшить свою игру.

Он может понять каждого игрока. Не так много людей умеют это делать, но он именно такой человек, – сказал нападающий «Торпедо » Бобби Линч .