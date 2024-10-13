Дементьев о Мичкове: «Ему выдан серьезный кредит доверия. Он, возможно, претендент номер один на звание лучшего новичка НХЛ. Все будут обращать на него внимание»

Алексей Дементьев считает, что у Матвея Мичкова будет непростой сезон в НХЛ.

«Все будут обращать внимание на Матвея Мичкова в текущем сезоне. Тем более что ему выдан достаточно серьезный кредит доверия, включая то, что он, возможно, претендент номер один на звание лучшего новичка лиги.

Непростой сезон для Мичкова будет, потому что у него нет опыта игры в Северной Америке в такой интенсивности, с таким объемом выполняемой работы и под серьезной опекой.

То есть эти факторы могут очень серьезно повлиять на его адаптацию и на переход на игру в НХЛ . Когда ты являешься лидером команды или тем, кто приносит результат, то соперники отдельно готовятся к тому, чтобы нейтрализовать тебя. И тогда необходим опыт противодействия такому плану противника», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев .

Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии авторов The Athletic, Селебрини – 2-й, Станковен и Валльстедт делят 3-е место