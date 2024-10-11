Рыбин о Малкине: «Легенда. У него 800 передач, еще две шайбы до 500 голов. Сумасшедшие цифры»
Максим Рыбин назвал Евгения Малкина легендой.
Сегодня 38-летний форвард «Питтсбурга» стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач за карьеру. Всего у него 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок.
«Слушайте, все возможно. С большой буквы – легенда. У него 800 передач, еще две шайбы до 500 голов. Сумасшедшие цифры, первый с такими показателями среди россиян. Молодец!
Дай Бог здоровья, что оно не подвело, контракт есть, игрового времени достаточно, поэтому все по силам», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости