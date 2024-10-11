Рыбин о Малкине: «Легенда. У него 800 передач, еще две шайбы до 500 голов. Сумасшедшие цифры»

Максим Рыбин назвал Евгения Малкина легендой.

Сегодня 38-летний форвард «Питтсбурга » стал первым россиянином в истории НХЛ , сделавшим 800 голевых передач за карьеру. Всего у него 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок.

«Слушайте, все возможно. С большой буквы – легенда. У него 800 передач, еще две шайбы до 500 голов. Сумасшедшие цифры, первый с такими показателями среди россиян. Молодец!

Дай Бог здоровья, что оно не подвело, контракт есть, игрового времени достаточно, поэтому все по силам», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.