Дмитрий Сычев: «Кубок Стэнли у Бобровского, MVP у Макдэвида – все справедливо, по-моему. Это сладкая пилюля для игроков и болельщиков «Эдмонтона»

Футболист Дмитрий Сычев высказался о финале Кубка Стэнли.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.

– В финале Кубка Стэнли интрига была такая, что в первую очередь выиграл его величество хоккей. Такой лихо закрученный сюжет, мне кажется, не оставил в равнодушных не то что любителей хоккея, но и обычных спортивных болельщиков.

Очень рад за наших ребят, Сергей Бобровский, как никто другой, заслужил выиграть своей потрясающей игрой. Он главный творец победы «Флориды».

– Вы удивились, что самым ценным игроком плей‑офф был назван , а не ?

– Мне кажется, что тут была некая дипломатия. Хоккеисты « » настолько были расстроены поражением в финале, что приз самому ценному игроку плей‑офф Макдэвиду – это некая сладкая пилюля для канадского клуба и его болельщиков, потому что нельзя было не отметить выдающуюся игру Коннора.

Кубок Стэнли в руках у Бобровского, а MVP у Макдэвида – по‑моему, все справедливо. Думаю, Сергей точно не расстроился, – сказал бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.