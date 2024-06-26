Борис Михайлов: «Лимит в 5 легионеров затормозит развитие российской молодежи. Изменение всего на год, посмотрим, к чему это приведет»

Борис Михайлов прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ.

Сегодня министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

С сезона‑2024/25 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ смогут заявлять на матчи не более 5 иностранных игроков.

– Скажу только две вещи. Первое – столько легионеров не приедет, учитывая ситуацию. Второе – лимит в пять легионеров затормозит развитие российской молодежи. Но лига стремилась к этому решению, а правильно это или нет – покажет время.

– Если правильно вас понимаю, то на эти теперь свободные два места, если и доедут легионеры, то не самого высокого уровня?

– Думаю, да. Опять же, руководство лиги смотрит на данный вопрос иначе. Решение принято и обжалованию не подлежит. Изменение лимита всего на год, посмотрим, к чему оно приведет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.