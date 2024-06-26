Борис Михайлов: «Лимит в 5 легионеров затормозит развитие российской молодежи. Изменение всего на год, посмотрим, к чему это приведет»

Теги Борис Михайлов КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Борис Михайлов прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ.

Сегодня министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

С сезона‑2024/25 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ смогут заявлять на матчи не более 5 иностранных игроков.

– Скажу только две вещи. Первое – столько легионеров не приедет, учитывая ситуацию. Второе – лимит в пять легионеров затормозит развитие российской молодежи. Но лига стремилась к этому решению, а правильно это или нет – покажет время.

– Если правильно вас понимаю, то на эти теперь свободные два места, если и доедут легионеры, то не самого высокого уровня?

– Думаю, да. Опять же, руководство лиги смотрит на данный вопрос иначе. Решение принято и обжалованию не подлежит. Изменение лимита всего на год, посмотрим, к чему оно приведет, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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3 комментария
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Повторю один и тот же комментарий, который подходит под любыми новостями с ветеранами хоккея: КХЛ - это лига,где должны играть сильнейшие,она не должна заниматься молодёжью ( для этого есть МХЛ). КХЛ должно волновать только производство качественного продукта,чтобы зритель был доволен
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Лимит-зло полюбому, талантливая молодёжь в состав пробьётся всё равно.
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Приведет только к хорошему
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