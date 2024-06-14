Канарейкин о «Конн Смайте»: «У Бобровского нет конкурентов в этом году. Не думаю, что политика вмешается, Сергей уже давно в НХЛ»

Федор Канарейкин заявил, что Сергей Бобровский заслужил «Конн Смайт Трофи»-2024.

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 3-0. Победа в третьем матче финальной серии стала для 35-летнего российского вратаря 15-й в 20 играх в текущем плей-офф при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,07.

– У Бобровского больше всех шансов на то, чтобы взять «Конн Смайт»?

– Абсолютно. В этом году у него нет конкурентов на звание лучшего игрока. В этом сезоне хорошо выступали некоторые команды, но именно самое яркое индивидуальное выступление показал .

– Не думаете, что в голосование может вмешаться политика?

– Я не думаю, что политика должна вмешаться в это решение. Сергей уже очень давно играет в . Не думаю, что на него могут распространяться особые правила.

– В этой финальной серии вы поддерживаете «Флориду» и персонально Бобровского?

– Конечно, да. Понятно, что он не единственный россиянин в «Флориде», но самый большой вклад в успех пока вносит именно он, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.