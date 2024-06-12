Агент Жафярова: «В «Торпедо» Гафуров озвучивал сумму побольше 40 млн. Можно было договориться. В ближайшее время станет понятно, где будет Дамир»
Шуми Бабаев высказался о переговорах Дамира Жафярова с «Торпедо».
Ранее Максим Гафуров покинул пост генерального менеджера «Торпедо».
– Что с Жафяровым?
– По «Торпедо» у нас был разговор с Гафуровым, когда он был [в клубе]. После этого никаких разговоров по Жафярову с «Торпедо» не было.
– То есть тема «Жафяров в «Торпедо» умерла?
– Ну, толком не обсуждали. Гафуров озвучивал более-менее адекватную сумму, можно было договориться.
– 35-40 [миллионов] он готов был Дамиру дать?
– Думаю, побольше. Не бомба, но это адекватные деньги. Мы понимаем, что полсезона у Дамира не прошло, но дальше он доказал, что он хороший игрок.
– После отставки Гафурова не было разговоров с «Торпедо»?
– Про Жафярова не было.
– Где будет Дамир? В «Чикаго»?
– Варианты есть, в ближайшее время будет понятно. Неделя-полторы.
– Сейчас не сформированы «Барыс», «Куньлунь» и «Салават». Дамир может оказаться в этих клубах.
– Думаю, да, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.