Агент Жафярова: «В «Торпедо» Гафуров озвучивал сумму побольше 40 млн. Можно было договориться. В ближайшее время станет понятно, где будет Дамир»

Теги Салават Юлаев Торпедо Шуми Бабаев Барыс Дамир Жафяров Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Шуми Бабаев высказался о переговорах Дамира Жафярова с «Торпедо».

Ранее Максим Гафуров покинул пост генерального менеджера «Торпедо». 

– Что с Жафяровым?

– По «Торпедо» у нас был разговор с Гафуровым, когда он был [в клубе]. После этого никаких разговоров по Жафярову с «Торпедо» не было. 

– То есть тема «Жафяров в «Торпедо» умерла?

– Ну, толком не обсуждали. Гафуров озвучивал более-менее адекватную сумму, можно было договориться.

– 35-40 [миллионов] он готов был Дамиру дать?

– Думаю, побольше. Не бомба, но это адекватные деньги. Мы понимаем, что полсезона у Дамира не прошло, но дальше он доказал, что он хороший игрок.

– После отставки Гафурова не было разговоров с «Торпедо»?

– Про Жафярова не было.

– Где будет Дамир? В «Чикаго»? 

– Варианты есть, в ближайшее время будет понятно. Неделя-полторы.

– Сейчас не сформированы «Барыс», «Куньлунь» и «Салават». Дамир может оказаться в этих клубах.

– Думаю, да, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

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2 комментария
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Дамир ,меняй агента
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В Барыс поедет к Девиду, при нём в Торпедо хорошо заиграл.
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