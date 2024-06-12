«Салават» подпишет Тодда из фарма «Сан-Хосе». Форвард будет получать 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Нэйтаном Тоддом из «Сан-Хосе».

Об этом сообщает журналист « » .

Сегодня 28-летний канадский нападающий должен официально расторгнуть соглашение с « », после чего форвард заключит контракт с уфимским клубом сроком на один год.

Прошедший сезон игрок провел в составе фарма «Сан-Хосе». Тодд сыграл в 69 матчах и набрал 55 (19+36) очков в АХЛ.

Зарплата Тодда в « » составит около 60 миллионов рублей за сезон. На игрока претендовали другие клубы Фонбет чемпионата , включая «Металлург».