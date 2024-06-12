«Салават» подпишет Тодда из фарма «Сан-Хосе». Форвард будет получать 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Теги Салават Юлаев возможные переходы Сан-Хосе АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Нэйтаном Тоддом из «Сан-Хосе».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Сегодня 28-летний канадский нападающий должен официально расторгнуть соглашение с «Сан-Хосе», после чего форвард заключит контракт с уфимским клубом сроком на один год.

Прошедший сезон игрок провел в составе фарма «Сан-Хосе». Тодд сыграл в 69 матчах и набрал 55 (19+36) очков в АХЛ. 

Зарплата Тодда в «Салавате» составит около 60 миллионов рублей за сезон. На игрока претендовали другие клубы Фонбет чемпионата КХЛ, включая «Металлург». 

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3 комментария
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Саня Хмелевский опять менеджером подрабатывает, своих ребят из Барракуд подписывает, хоть какая то движуха)
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А ремпел всё что-ли.вообще сколько легов в этом году будет кто знает
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