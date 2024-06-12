«Салават» подпишет Тодда из фарма «Сан-Хосе». Форвард будет получать 60 млн рублей в год (Михаил Зислис)
«Салават Юлаев» подпишет контракт с Нэйтаном Тоддом из «Сан-Хосе».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Сегодня 28-летний канадский нападающий должен официально расторгнуть соглашение с «Сан-Хосе», после чего форвард заключит контракт с уфимским клубом сроком на один год.
Прошедший сезон игрок провел в составе фарма «Сан-Хосе». Тодд сыграл в 69 матчах и набрал 55 (19+36) очков в АХЛ.
Зарплата Тодда в «Салавате» составит около 60 миллионов рублей за сезон. На игрока претендовали другие клубы Фонбет чемпионата КХЛ, включая «Металлург».