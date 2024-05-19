Агент Тертышного: «Компромисс по обмену Никиты из «Трактора» пока не найден. В «Северстали» хотят, чтобы он играл с Пилипенко»

Александр Черных сообщил о возможном обмене Никиты Тертышного в «Северсталь».

30 апреля истек срок контракта 25-летнего нападающего с «Трактором». Он является ограниченно свободным агентом.

Тертышный набрал 11 (6+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата-2023/24. В Кубке Гагарина он не играл.

– Генменеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что конкретных предложений по обмену Тертышного еще не было. Какая сейчас ситуация?

– Со стороны клубов существует интерес, но есть определенная сумма оффер-шита. Будет или компенсация, или обмен на каких-то игроков. Сейчас это решаем.

– Вы уже говорили, что у «Северстали» самый большой интерес.

– Да, там хотели бы, чтобы Тертышный играл вместе с Кириллом Пилипенко.

Сейчас между клубами идет обсуждение по обмену игроков, но компромисс пока не найден, – сказал агент игрока Александр Черных.