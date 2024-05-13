Никитин о Лихачеве: «Я пытался месяца 3 по-хорошему разговаривать – реакции никакой. Пришлось немножечко пожестче, он правильно среагировал»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Ярослав Лихачев Хоккей

Игорь Никитин объяснил причину жесткой критики в адрес Ярослава Лихачева.

– Сейчас не жалеете, что достаточно жестко прошлись по Ярославу Лихачеву, сказав, что не будете ставить на зеро?

– А мы с ним потом разговаривали, он понял, для чего это ему сделали. Я пытался месяца три по-хорошему разговаривать – вижу, что реакции никакой. Пришлось немножечко пожестче.

Идет процесс взросления парня, впервые оказавшегося в команде, которая не просто участвует в турнире, а хочет выиграть Кубок Гагарина. Все жестко, честно. Это неприятно, но мы долго разговаривали. Он правильно среагировал, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий