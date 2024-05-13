Никитин о Лихачеве: «Я пытался месяца 3 по-хорошему разговаривать – реакции никакой. Пришлось немножечко пожестче, он правильно среагировал»

Игорь Никитин объяснил причину жесткой критики в адрес Ярослава Лихачева.

– Сейчас не жалеете, что достаточно жестко прошлись по , сказав, что не будете ставить на зеро?

– А мы с ним потом разговаривали, он понял, для чего это ему сделали. Я пытался месяца три по-хорошему разговаривать – вижу, что реакции никакой. Пришлось немножечко пожестче.

Идет процесс взросления парня, впервые оказавшегося в команде, которая не просто участвует в турнире, а хочет выиграть . Все жестко, честно. Это неприятно, но мы долго разговаривали. Он правильно среагировал, – сказал главный тренер « » Игорь Никитин.

Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»