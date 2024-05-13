Плющев про финнов и критику матчей России и Беларуси: «Пусть сидят в своей луже и отдыхают, они нам обязаны вообще всем – независимостью, хоккей им поднимали советские специалисты»

Владимир Плющев ответил финским журналистам на критику матчей «России 25».

– Сейчас в очередной раз идут игры России и . В Финляндии журналисты уже назвали это цирковым представлением. Насколько эти игры необходимы? Тем более в таком количестве.

– Думаю, они хотят быть в фаворе своих политических деятелей, которые сами не могут понять, что они плюнут – мы утремся, мы плюнем – они утонут. Поэтому на них реагировать незачем.

Да, сейчас мы загнаны в такую ситуацию, когда нам перекрыли международный календарь. И то, что сборные России и Беларуси, того же Казахстана пытаются в этой ситуации находить положительные моменты, – это не дело чухонцев.

Их проблемы наступят тогда, когда мы вернемся на эту арену. А сейчас это пиканье со всех сторон балтийских. Ну надо же чем-то кольнуть. Перекрыли всю границу для себя и не поняли, что экономика у них начала рушиться.

Финны нам обязаны вообще всем. В первую очередь своей независимостью. А во-вторых, тем, что им поднимали хоккей советские специалисты. Не канадские, не американские и не шведские. До определенного момента мы вообще не воспринимали их как соперников. Поэтому пусть сидят в своей луже и отдыхают, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.