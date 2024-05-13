Плющев про финнов и критику матчей России и Беларуси: «Пусть сидят в своей луже и отдыхают, они нам обязаны вообще всем – независимостью, хоккей им поднимали советские специалисты»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Политика сборная России U25 Хоккей

Владимир Плющев ответил финским журналистам на критику матчей «России 25».

– Сейчас в очередной раз идут игры России и Беларуси. В Финляндии журналисты уже назвали это цирковым представлением. Насколько эти игры необходимы? Тем более в таком количестве.

– Думаю, они хотят быть в фаворе своих политических деятелей, которые сами не могут понять, что они плюнут – мы утремся, мы плюнем – они утонут. Поэтому на них реагировать незачем.

Да, сейчас мы загнаны в такую ситуацию, когда нам перекрыли международный календарь. И то, что сборные России и Беларуси, того же Казахстана пытаются в этой ситуации находить положительные моменты, – это не дело чухонцев.

Их проблемы наступят тогда, когда мы вернемся на эту арену. А сейчас это пиканье со всех сторон балтийских. Ну надо же чем-то кольнуть. Перекрыли всю границу для себя и не поняли, что экономика у них начала рушиться.

Финны нам обязаны вообще всем. В первую очередь своей независимостью. А во-вторых, тем, что им поднимали хоккей советские специалисты. Не канадские, не американские и не шведские. До определенного момента мы вообще не воспринимали их как соперников. Поэтому пусть сидят в своей луже и отдыхают, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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14 комментариев
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Честно говоря, я сомневаюсь, что финны обязаны независимостью Плющеву
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Ответ Duck Nightingale
Честно говоря, я сомневаюсь, что финны обязаны независимостью Плющеву
Независимостью не обязаны, а вот членством в НАТО - да.
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Сколько же имперской спеси в словах товарища Плющева. Как же ему хочется увидеть как финны тоскуют по тем временам, когда Российская империя прижимала их к любящей груди.
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От финнов мы узнали о существовании туалетной бумаги.
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Ответ Игорь Широков
Независимостью не обязаны, а вот членством в НАТО - да.
Да, вот за это он может смело бить себя в грудь...ногой
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Точно так же и финны могут заявить, что подарили России государственность. По генетическим исследованиям, Рюрик ближе всего к финнам.
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Восточная Финляндия уже вся пустая , города брошены, магазины, кафе закрыты. Полный перкеле !
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Ответ shickana
Сколько же имперской спеси в словах товарища Плющева. Как же ему хочется увидеть как финны тоскуют по тем временам, когда Российская империя прижимала их к любящей груди.
Уже тоскуют по временам, когда у них были просто хорошие и добрососедские отношения с нами.
У меня 200 до финки. Полно друзей там. Они просто воют.
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Ответ Lanc
Точно так же и финны могут заявить, что подарили России государственность. По генетическим исследованиям, Рюрик ближе всего к финнам.
А вот здесь Вы ошибаетесь! Рюрик никакого отношения к финно-угорским народам отношения не имеет!
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Подтверждаю. Ротенберг хоккей поднял там, систему дал. (шутка)
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Финляндия своим процветанием обязана России! Теперь могу спать спокойно, а то мне тоже показалось подозрительно, что то у них там, так всё хорошо, когда был последний раз?! Разобрался!!!)
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Ответ МаратФ
А вот здесь Вы ошибаетесь! Рюрик никакого отношения к финно-угорским народам отношения не имеет!
Исследование Y-хромосомы ДНК у потомков Рюрика показало наличие у них, в основном, гаплогруппы N1a1, которая встречается у финнов чаще, чем у любой другой нации.
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