Виктор Воронин: «У «Динамо» из Петербурга есть идеи сделать клуб КХЛ. Мы бы хотели, чтобы команда ВХЛ была помощнее и стала источником кадров для команды КХЛ»

Президент «Динамо» высказался о развитии «Динамо Санкт-Петербург».

«С «Динамо» из Санкт‑ подписан договор о взаимном обмене игроками. Подготовлены документы, у них есть идеи сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков.

Кроме всего прочего, мы бы хотели, чтобы команда была помощнее и чтобы она была источником кадров для команды КХЛ. На нее обращает большое внимание и тренерский штаб команды , и спортивный директор» – сказал президент и председатель совета директоров « » Виктор Воронин.