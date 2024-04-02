Виктор Воронин: «У «Динамо» из Петербурга есть идеи сделать клуб КХЛ. Мы бы хотели, чтобы команда ВХЛ была помощнее и стала источником кадров для команды КХЛ»

Теги КХЛ ВХЛ Динамо Динамо Санкт-Петербург Чемпионат.com Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» высказался о развитии «Динамо Санкт-Петербург».

«С «Динамо» из Санкт‑Петербурга подписан договор о взаимном обмене игроками. Подготовлены документы, у них есть идеи сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков.

Кроме всего прочего, мы бы хотели, чтобы команда ВХЛ была помощнее и чтобы она была источником кадров для команды КХЛ. На нее обращает большое внимание и тренерский штаб команды КХЛ, и спортивный директор» – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

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4 комментария
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Так сделайте свой чистый фарм-клуб,который был у вас,ранее. Там и будут работать на главную команду!
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СКА зашкварилось. Несите нового.
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