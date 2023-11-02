Чиарелли может стать генменеджером «Оттавы»

Теги Оттава Сент-Луис Питер Чиарелли НХЛ Дэвид Паньотта Пьер Дорион Хоккей

Питер Чиарелли является кандидатом на пост генменеджера «Оттавы».

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта. 

1 ноября руководство канадского клуба уволило Пьера Дориона с поста генерального менеджера. Поводом для такого решения стало аннулирование выбора клуба в первом раунде одного из трех ближайших драфтов.

«Как мы слышали, Питер Чиарелли – это имя, которое обсуждается в качестве возможной замены генменеджера в «Оттаве», – написал Паньотта. 

Чиарелли с сезона-2019/20 работает в «Сент-Луисе». В данный момент он является вице-президентом клуба по хоккейным операциям.

59-летний Чиарелли ранее работал генеральным менеджером «Бостона» (с 2006 по 2015 годы, выиграл Кубок Стэнли в 2011 году) и «Эдмонтона» (с 2015 по 2019 годы). 

С 2004 по 2006 год он был помощником генменеджера в «Оттаве».

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4 комментария

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Тима Баярыстан
хана Оттаве)))) этот мужик мастер как сделать "шикарную" команду
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Кавабунга Шреддоголовый
В Эдмонтоне его поминают "добрым" словом
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Сергей Орлов
Не дай бог)
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Дима33
Он то уж сто процентов наломает дров по хлеще Дориона)
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