Чиарелли может стать генменеджером «Оттавы»

Питер Чиарелли является кандидатом на пост генменеджера «Оттавы».

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

1 ноября руководство канадского клуба уволило с поста генерального менеджера. Поводом для такого решения стало аннулирование выбора клуба в первом раунде одного из трех ближайших драфтов.

«Как мы слышали, – это имя, которое обсуждается в качестве возможной замены генменеджера в «Оттаве», – написал Паньотта.

Чиарелли с сезона-2019/20 работает в «Сент-Луисе». В данный момент он является вице-президентом клуба по хоккейным операциям.

59-летний Чиарелли ранее работал генеральным менеджером «Бостона» (с 2006 по 2015 годы, выиграл Кубок Стэнли в 2011 году) и «Эдмонтона» (с 2015 по 2019 годы).

С 2004 по 2006 год он был помощником генменеджера в «Оттаве».