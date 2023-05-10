Глава «Сокола» о матче «России 25» в Красноярске: «Спасибо Ротенбергу, подарил настоящий праздник. Историческое событие для региона»

Президент «Сокола» выразил радость в связи с выступлением «России 25» в Красноярске.

«Очень рад, что Федерация хоккея России в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» привезла команду «Россия 25» в Красноярск. Еще на Матче звезд в декабре мы обсуждали этот вопрос с , и он сказал: «Если будете готовы – приедем с удовольствием».

Губернатор края тоже одобрил планы, и в итоге все сложилось. Спасибо Роману Борисовичу за то, что подарил Красноярску настоящий хоккейный праздник. Для нашего региона, для нашего спорта это историческое событие, оно даст толчок еще более активному развитию хоккея в крае.

Неудивительно, что и на встречу команды «Россия 25» с командой Белоруссии билеты были раскуплены в кратчайшие сроки. Популярность растет, хоккей на подъеме. Надеюсь, что тенденция сохранится и дальше.

Не исключено, что в команде «Россия 25» скоро будут играть и хоккеисты из красноярского клуба. У новой сборной великолепный тренерский штаб, который внимательно следит за всеми прогрессирующими игроками, смело доверяет молодым. Поэтому, если красноярцы будут выступать на достойном уровне, они обязательно получат приглашение от этой команды», – сказал Александр Семин.

9 мая в Красноярске «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 5:1.