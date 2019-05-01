«Авангард» спародировал «переговоры» Берлина и Варшавы об отравлении Навального, рассказав о лакросс-голе Шумакова

«Авангард» в официальном твиттере опубликовал пародийный ролик на якобы перехваченные Беларусью переговоры Берлина и Варшавы на тему отравления политика Алексея Навального.

В пародии хоккейного клуба «Ак Барс» и «Амур» обсуждают, как остановить форварда «Авангарда» .

Отметим, что Шумакова, как и президента Беларуси Александра Лукашенко, называют «крепким орешком».

Разговор происходит до матча с «Амуром» (8:2), в котором Шумакову удалось забить лакросс-гол.

«Срочные новости! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих», – сообщается в твиттере «Авангарда».

«Ак Барс»: «Алло… Как ваши дела? Вы хоть подготовились к этой встрече?»

«Амур»: «Вроде бы все по плану… Мы отсмотрели все его голы за два сезона».

«Ак Барс»: «Вы понимаете, как сложно будет сдержать Шумакова? Понимаете, что он крепкий орешек?»

«Амур»: «Конечно, понимаем. Мы смотрим ютуб. Мы готовы к горячему приему».

«Ак Барс»: «Мы тоже думали, что готовы, но он настроен серьезно. Вы видели матч с «Динамо»? Он хочет сделать это, и он будет пытаться, пока не забросит. Будьте очень осторожны».

: «Мы остановим его. Мы выйдем на лед вдесятером, если понадобится, но не дадим ему забить лакросс», – говорится в видео.

Ранее белорусский телеканал ОНТ опубликовал расшифровку переговоров Варшавы и Берлина, в которых обсуждается фальсификация результатов отравления Навального.

Напомним, немецкие власти 2 сентября сообщили, что в организме политика нашли следы яда из группы «Новичок».

⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих» 👥 pic.twitter.com/ipksbbSO4N — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 8, 2020

Шумаков снова забил лакросс-гол – теперь это его фишка. Он так делал еще до Свечникова