«Йокерит» не вылетел на матч с минским «Динамо»

«Йокерит» не вылетел из Финляндии на матч против минского «Динамо», сообщает Iltalehti.

Игра должна состояться сегодня, 3 сентября, в Минске.

Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.

«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», – сообщает Iltalehti.

Напомним, ранее финский клуб КХЛ пытался перенести матч на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Отметим, что руководство минского «Динамо» открыто поддерживает Лукашенко.

Фан-клуб «Йокерита» намерен бойкотировать домашние матчи, если клуб сыграет в Минске с «Динамо»

Финский журналист: «В Беларуси пытают, насилуют, убивают. А «Йокерит» летит туда, как будто ничего не происходит»