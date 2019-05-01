Третьяк о СКА: «Вспоминаю Олимпиаду, благодарю Тимченко. Надеемся, и в этом году клуб даст хорошие звенья в сборную»

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что СКА продолжит готовить сочетания для сборной России.

«Очень много равных команд, предстоящий сезон будет очень интересен. ФХР очень важно, чтобы появились звенья, звездочки. В этом плане СКА для этого много работает.

Вспоминаю Олимпиаду, благодарю и всех, кто многое сделал для Олимпийских игр. Были созданы специальные звенья, которые дали нам результат. Надеемся, в этом году СКА тоже даст хорошие звенья в сборную, которые будут готовить к Олимпиаде.

Брагин предан хоккею, опытный профессионал, поэтому ФХР доверила ему сборную России. То, что он тренирует и сборную, и СКА, это двойная нагрузка, зато он держит в руках и кандидатов в сборную, которых, надеюсь, в СКА будет много, и находится в гуще хоккейных событий, ездит по городам.

Ему легче подобрать игроков, которые ему нужны для победы на чемпионатах мира и Олимпиадах», – сказал Третьяк на презентации .

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