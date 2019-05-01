Жена Тарасенко – Шевченко: «Очень низко создавать хайп и пиар на чужом несчастье. Не дезинформируйте людей»

Яна, жена форварда , ответила на высказывания журналиста .

«Не думала, что журналисты могут быть настолько лживыми и непорядочными. Друзья, у нас все хорошо и в этом нет сомнений.

Алексей, создавать хайп и пиар на чужом несчастье, не зная даже близко ситуацию, – очень низко. Не дезинформируйте людей», – написала супруга хоккеиста.

Напомним, Шевченко заявил, что Тарасенко, который перенесет третью операцию на левом плече, находится на грани завершения карьеры.

У Тарасенко серьезные проблемы: опять рецидив травмы на левом плече – будет третья операция за два года