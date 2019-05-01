Кучеров набрал 71-е очко в плей-офф в карьере. С момента его дебюта больше только у Малкина и Кросби

Форвард «Тампы» забил гол в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:3 ОТ, 1-1 в серии).

Теперь на его счету 71 (32+39) балл в 75 играх Кубка Стэнли в карьере.

Он вышел на третье место по голам в плей-офф с момента своего дебюта в кубковых матчах в 2014 году.

Рекорд на этом временном отрезке принадлежит капитану «Вашингтона» (38). Второе место занимает нападающий «Сент-Луиса» (33).

В списке бомбардиров Кучеров также занимает третье место после форвардов «Питтсбурга» (72 очка) и (84).

Кучеров забил 32-й гол в плей-офф НХЛ. До рекорда «Тампы» – 1 шайба