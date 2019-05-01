Кучеров забил 32-й гол в плей-офф НХЛ. До рекорда «Тампы» – 1 шайба

Форвард забил гол в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с (4:3 ОТ, 1-1 в серии).

Россиянин провел на льду 23:01 (2:45 – в большинстве, полезность «+1»), нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и заблокировал один бросок.

Статистика потерь и перехватов – 2:0.

В 10 матчах текущего плей-офф Кучеров набрал 10 (3+7) очков.

Всего на его счету 71 (32+39) балл в 75 играх Кубка Стэнли в карьере. Ему не хватает одной шайбы, чтобы сравняться с Мартеном Сен-Луи на первой позиции в списке лучших снайперов в клубной истории.