Майоровский о словах Лукашенко про сборную СССР: «Мальцеву 71 год, Михайлову – 74, Харламов вообще умер. Катком прошлись бы»

Один из основателей минского футбольного клуба «Крумкачы» Владислав Майоровский прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава государства заявил, что президентская хоккейная команда «разделала бы под орех» сборные СССР и Канады.

«Собственно, чему удивляться? На рождественском турнире всех под орех и разделывают. Не сомневаюсь, что и сборную СССР ждала бы та же участь.

Мальцеву сейчас, как никак, 71 год, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения», – цитирует Майоровского белорусская Tribuna.com со ссылкой на фейсбук специалиста.

Александр Лукашенко: «Разделали бы советскую сборную и канадцев под орех президентской командой»