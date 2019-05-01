Майоровский о словах Лукашенко про сборную СССР: «Мальцеву 71 год, Михайлову – 74, Харламов вообще умер. Катком прошлись бы»

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Один из основателей минского футбольного клуба «Крумкачы» Владислав Майоровский прокомментировал высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава государства заявил, что президентская хоккейная команда «разделала бы под орех» сборные СССР и Канады.

«Собственно, чему удивляться? На рождественском турнире всех под орех и разделывают. Не сомневаюсь, что и сборную СССР ждала бы та же участь.

Мальцеву сейчас, как никак, 71 год, Михайлову – 74, Харламов вообще умер уже. Катком прошлись бы, вне всякого сомнения», – цитирует Майоровского белорусская Tribuna.com со ссылкой на фейсбук специалиста.

Александр Лукашенко: «Разделали бы советскую сборную и канадцев под орех президентской командой»

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