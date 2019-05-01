Parimatch Sochi Hockey Open. «Сочи» играет с олимпийской сборной России U20, СКА против «Локомотива»

Сегодня в Сочи стартовал предсезонный турнир Parimatch Sochi Hockey Open.

«Сочи» играет на турнире молодежным составом. Сообщалось, что в клубе зафиксирована вспышка коронавируса, заболели более 10 человек.

Оба матча игрового дня можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.

Parimatch Sochi Hockey Open

Сочи – олимпийская сборная России U20 – 0:3 (перерыв)

0:1 – 04:52 Грошев (Седов, Овчинников), ГМ

0:2 – 14:46 Сафонов (Чайка, Афанасьев), ГБ

0:3 – 19:46 Грошев, ГМ

СКА – Локомотив – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.