Parimatch Sochi Hockey Open. «Сочи» играет с олимпийской сборной России U20, СКА против «Локомотива»

Сегодня в Сочи стартовал предсезонный турнир Parimatch Sochi Hockey Open.
«Сочи» играет на турнире молодежным составом. Сообщалось, что в клубе зафиксирована вспышка коронавируса, заболели более 10 человек.
Оба матча игрового дня можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире.
Parimatch Sochi Hockey Open
Сочи – олимпийская сборная России U20 – 0:3 (перерыв)
0:1 – 04:52 Грошев (Седов, Овчинников), ГМ
0:2 – 14:46 Сафонов (Чайка, Афанасьев), ГБ
0:3 – 19:46 Грошев, ГМ
СКА – Локомотив – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.