Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: «Был с Фургалом на матче «Амур» – «Трактор». Есть селфи»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как однажды ходил на матч «Амура».

«В регионе бывал, и не раз. Год назад с Сергеем Ивановичем Фургалом мы были на хоккейном матче – .

Я сегодня с большим интересом посмотрел фотографии – была минутка, нашел селфи с этого матча, я выложу в ближайшее время в свой телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Мы посетили несколько спортивных объектов, в том числе «Арену Ерофей» (спортивный комплекс для игры в хоккей с мячом – прим. Sports.ru). Кстати, уникальное сооружение, да еще и сооруженное, как я понял, за внебюджетные средства, я же ничего не путаю? Удивительно, такого в России больше нет.

Так что Хабаровску можно не только людьми гордиться, но и спортивными командами, мне кажется», – поделился мыслями политик в программе «Интервью» на радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев ранее принял предложение президента России Владимира Путина временно занять пост в Хабаровске.

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован две недели назад по подозрению в организации убийств, совершенных в 2004-2005 годах.

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