Губерниев про ОИ-2018: «Почему я должен переживать, что там не было НХЛ? Ребята из сборной обессмертили себя»

Спортивный комментатор высказался по поводу победы на ОИ-2018.

«Великая хоккейная команда, начиная с 50-х, побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира, не встречаясь с профессионалами из .

Разве это наша проблема? Нет. Это проблема тех, кто не приезжал. Если не было сильных канадцев, от этого братья Майоровы и Старшинов хуже в хоккей играли? Нет, конечно.

Когда началась эта история с показом на «Матч ТВ» финала Россия – Германия в день Девятого мая, я не понял возникшего резонанса у оппонентов. Какой-то хайп на ровном месте. Играли бы с Канадой в Корее – показали бы Канаду.

Я сам в тот момент комментировал женскую гонку на 30 км – и параллельно смотрел хоккей. Работал на паузе. Произносил фразу – и замолкал. Потому что на хоккейном льду под занавес третьего периода происходило черти что.

Почему я должен переживать, что там не было игроков НХЛ? Стала ли от этого наша победа менее грандиозной? Бывает ли олимпийский чемпион бывшим? В русском языке – нет. Это навеки. Хотим мы или нет, но ребята из сборной, которые победили в Корее, обессмертили себя.

Это наша исторически первая российская золотая медаль в хоккее. Хотя мы тогда и назывались ОАР», – заявил Губерниев.