Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ

НХЛ и профсоюз утвердили новое коллективное соглашение, в котором содержится пункт об участии игроков в олимпийских хоккейных турнирах.

Подразумевается, что игроки НХЛ сыграют на двух следующих Олимпиадах – 2022 года в Пекине и 2026 года в Турине/Кортина-д’Ампеццо.

При этом вопрос ставится в зависимость от достижения соглашения между НХЛ, профсоюзом, и МОК.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась от участия в Играх в Пхенчхане.

Одной из причин этого стал отказ компенсировать лиге расходы на участие, связанные с поездкой, страховкой и проживанием игроков.

Сообщалось, что стороны также не смогли договориться по поводу совместного использования медиаконтента.