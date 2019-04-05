Игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ

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НХЛ и профсоюз утвердили новое коллективное соглашение, в котором содержится пункт об участии игроков в олимпийских хоккейных турнирах. 

Подразумевается, что игроки НХЛ сыграют на двух следующих Олимпиадах – 2022 года в Пекине и 2026 года в Турине/Кортина-д’Ампеццо. 

При этом вопрос ставится в зависимость от достижения соглашения между НХЛ, профсоюзом, ИИХФ и МОК. 

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась от участия в Играх в Пхенчхане. 

Одной из причин этого стал отказ МОК компенсировать лиге расходы на участие, связанные с поездкой, страховкой и проживанием игроков.

Сообщалось, что стороны также не смогли договориться по поводу совместного использования медиаконтента. 

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