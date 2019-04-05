Алексей Шевченко: «Нестеров, видимо, останется в России. У него специфическое отношение к людям, такие не нужны в НХЛ»

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что защитник Никита Нестеров, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.

«Никита Нестеров, видимо, останется в России. Защитник слишком долго думал над шикарным предложением из ЦСКА, затем вмешалась история с пандемией и уже «Лос-Анджелес» снизил свое первоначальное предложение. И хотя армейцы сейчас уже не предлагают 150 миллионов каждый год на протяжении пяти сезонов, все равно будет выгодней остаться дома.

Усиление ли это для армейского клуба? Конечно. На уровне КХЛ к хоккеисту хоть и есть вопросы, но он все-таки выступает достаточно стабильно, хотя многих удивило то, что он завершил прошлый регулярный чемпионат с показателем полезности «+7». При среднем игровом времени в 21 минуту, защитник первой пары выступил в этом смысле очень слабо. Допустим, у Артема Блажиевского – «+17».

Довольно посредственная игра за сборную стоила ему и хорошего предложения из Северной Америки. Помнится, скауты как-то уверенно вычеркивали его фамилию из списков во время Кубка Первого канала. Если раньше я не понимал, почему у Нестерова не сложилось в НХЛ, хотя он ниже определенного уровня не опускался, то когда познакомился поближе, все стало ясно.

Отношение к людям (не к партнерам по команде) у него довольно специфическое. Такие точно не нужны в НХЛ, а у нас еще не пришло время, когда на такие качества обращают пристальное внимание. Такая деталь: частенько, когда в раздевалку ЦСКА заходили журналисты, он специально включал музыку громче, чтобы сорвать интервью. И задорно хохотал, видя, что это всем мешает», – написал Шевченко.

27-летний хоккеист играет в КХЛ с 2017 года. До этого он выступал за «Тампу» и «Монреаль».

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