Лемье – лучший 1-й номер драфта НХЛ с 1980 года, Кросби – 2-й, Овечкин – 3-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших первых номеров драфта, начиная с 1980 года, когда минимальный возраст для выбираемых игроков стал составлять 18 лет.

12 авторов NHL.com называли свой вариант топ-16, баллы начислялись по схеме от 16 за первое место до 1 за 16-е.

Список возглавил нынешний владелец Марио Лемье (1-й номер драфта-1984), второе место занял капитан «пингвинов» Сидни Кросби (1-й номер драфта-2005), третье – капитан (1-й номер драфта-2004).

1. Марио Лемье (1984) – 192 балла (12 первых мест)

2. Сидни Кросби (2005) – 180 (12 вторых мест)

3. Александр Овечкин (2004) – 165

4. Коннор Макдэвид (2015) – 149

5. Патрик Кэйн (2007) – 145

6. Майк Модано (1988) – 102

7. Дэйл Хаверчак (1981) – 100

8. Эрик Линдрос (1991) – 99

9. Джо Торнтон (1997) – 93

10. Матс Сундин (1989) – 77

11. Марк-Андре Флери (2003) – 65

12. Стивен Стэмкос (2008) – 61

13. Нэтан Маккиннон (2013) – 60

14. Остон Мэттьюс (2016) – 34

15. Пьер Тюржон (1987) – 32

16. Винсент Лекавалье (1998) – 28

Также в голосовании авторов сайта были упомянуты (2001, 24 балла), Джон Таварес (2009, 16), Уэндел Кларк (1985, 9) и Рик Нэш (2002, 1).