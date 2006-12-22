Овечкин вошел в первое звено 10-летия в НХЛ по версии NBC, Малкин – во 2-м, Макдэвида нет в списке

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Телеканал NBC опубликовал рейтинг лучших нападающих НХЛ за последние десять лет.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в первое звено команды десятилетия. В тройку также вошли форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн.

Второе звено составили нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Патрис Бержерон («Бостон»).

В третье звено вошли Патрик Марло, Джо Торнтон (оба – «Сан-Хосе») и Стивен Стэмкос («Тампа»). В четвертой тройке – Фил Кессел («Аризона»), Никлас Бэкстрем («Вашингтон») и Мариан Госса.

Отметим, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не попал в рейтинг NBC.

Кросби – лучший игрок 10-летия в НХЛ по версии ESPN. Макдэвид – 2-й, Овечкин – 3-й, Малкин – 6-й, Панарин – 64-й

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