Александр Овечкин: «В «Вашингтоне» вся команда на русском говорит – только матом»

Нападающий рассказал о том, матерится ли он во время матчей.

– Ты материшься во время игры?

– Конечно. Без этого никуда. Как еще?

– Тем более пять человек русских рядом – они как раз понимают.

– Бывает, что мы заводим друг друга матерными словами.

– Мат заводит кого угодно. Американцы выучили наши словечки?

– У нас вся команда на русском языке говорит – только матом, – сказал Овечкин в прямом эфире в инстаграме Юлии Бордовских.

Брукс Орпик во время интервью Овечкина: «###### случай, ### вонючий»