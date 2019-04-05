Александр Овечкин: «В «Вашингтоне» вся команда на русском говорит – только матом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, матерится ли он во время матчей.
– Ты материшься во время игры?
– Конечно. Без этого никуда. Как еще?
– Тем более пять человек русских рядом – они как раз понимают.
– Бывает, что мы заводим друг друга матерными словами.
– Мат заводит кого угодно. Американцы выучили наши словечки?
– У нас вся команда на русском языке говорит – только матом, – сказал Овечкин в прямом эфире в инстаграме Юлии Бордовских.
Брукс Орпик во время интервью Овечкина: «###### случай, ### вонючий»