Андрей Назаров: «Слышу, что за рубежом бренд «Red Machine» популярнее КХЛ. Не нравится, как в России освещают хоккей»

Бывший тафгай и известный тренер Андрей Назаров поделился мнением об освещении хоккея в и КХЛ.

– Поражает, как НХЛ при отсутствии соревновательной практики поддерживает у болельщиков интерес к хоккею. Медиаменеджеры придумывают разные способы показать всему миру, что даже в условиях самоизоляции лига живет и процветает: интересные программы, интервью с главными звездами, большое количество аналитических материалов, сюжеты, в которых авторы рассказывают о событиях из истории лиги. Это тоже связано с интересами бизнеса?



– Сто процентов. Нашим заокеанским коллегам важно постоянно говорить людям о том, что хоккей жив! Что в скором времени все встанет на свои места, а игра вернется к болельщикам. Не открою истины, если скажу, что по качеству хоккейного медиаконтента мы серьезно уступаем не только НХЛ, но и некоторым европейским лигам.

Мне как профессиональному тренеру тяжело рассуждать, почему так происходит, но скажу честно, что мне не очень нравится то, как в России освещают хоккей – национальный вид спорта. Более того, руководителям КХЛ стоит серьезно задуматься над решением вопроса популяризации лиги.

В последнее время от своих друзей из-за рубежа я все чаще слышу о том, что появившийся относительно недавно бренд «Red Machine» за пределами нашей страны становится более популярным, чем бренд КХЛ, – сказал Назаров.