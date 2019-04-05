ЦСКА хочет переподписать контракты 6 игроков из-за потолка зарплат

намерен договориться с хоккеистами о подписании контрактов на новых условиях из-за потолка зарплат.

Переговоры ведутся с нападающими , Сергеем Калининым, Андреем Светлаковым и . Их контракты действуют до 2022 года.

Также клуб хочет переподписать договоры с и Иржи Секачем. Их соглашения действуют до 2021 года.

Кроме того, ЦСКА планирует сохранить в команде нападающих Сергея Толчинского и . Контракты игроков заканчиваются 30 апреля.