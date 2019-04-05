ЦСКА хочет переподписать контракты 6 игроков из-за потолка зарплат

Теги ЦСКА Александр Попов Сергей Андронов КХЛ Иван Телегин Сергей Калинин Иржи Секач Сергей Толчинский Максим Мамин Андрей Светлаков Р-Спорт Хоккей

ЦСКА намерен договориться с хоккеистами о подписании контрактов на новых условиях из-за потолка зарплат.

Переговоры ведутся с нападающими Сергеем Андроновым, Сергеем Калининым, Андреем Светлаковым и Иваном Телегиным. Их контракты действуют до 2022 года.

Также клуб хочет переподписать договоры с Максимом Маминым и Иржи Секачем. Их соглашения действуют до 2021 года.

Кроме того, ЦСКА планирует сохранить в команде нападающих Сергея Толчинского и Александра Попова. Контракты игроков заканчиваются 30 апреля.

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