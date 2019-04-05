«Салават» не выплатил игрокам бонусы за сезон. Хоккеисты могут обратиться в суд

Появились новые данные о финансовых проблемах .

Как пишет «ГорОбзор.Ру», уфимцы не заплатили хоккеистам личные бонусы за сезон. Более того, некоторые игроки не получили зарплату за апрель.

В клубе сообщили, что деньги за последний месяц отдадут вместе с прописанными в контракте премиями.

Хоккеистам «Салавата» пообещали выплатить заработную плату 15 мая. Если 31 мая игроки не получат деньги, они могут обратиться в суд.

В минувшем сезоне «Салават» переиграл «Авангард» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, после чего плей-офф был завершен из-за коронавируса.