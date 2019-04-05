Ламся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата» во время матчей

Новый главный тренер не хочет работать с по ходу матчей.

Как сообщает «ГорОбзор.Ру», финский специалист в личном разговоре с руководителями клуба настаивает, чтобы Цулыгина не было на скамейке запасных.

Планируется, что россиянин будет наблюдать за играми в зоне, где работают видеоспециалисты команд.

Ранее «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера после двух сезонов, но оставил в тренерском штабе Ламся. До этого финн был помощником Цулыгина.