Ламся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата» во время матчей

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин КХЛ Томи Лямся Хоккей

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся не хочет работать с Николаем Цулыгиным по ходу матчей.

Как сообщает «ГорОбзор.Ру», финский специалист в личном разговоре с руководителями клуба настаивает, чтобы Цулыгина не было на скамейке запасных.

Планируется, что россиянин будет наблюдать за играми в зоне, где работают видеоспециалисты команд.

Ранее «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера после двух сезонов, но оставил в тренерском штабе Ламся. До этого финн был помощником Цулыгина.

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