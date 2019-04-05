ЦСКА предложил Шалунову 40 млн рублей в год вместо 120. Игрок хочет уехать в Северную Америку

предложил форварду новый контракт с зарплатой 40 миллионов рублей, тогда как по старому соглашению с клубом КХЛ он получал 120.

Игрок отказался продлевать договор с московским клубом и намерен уехать в Северную Америку.

– Знаю, что в ЦСКА вам предложили трехкратное понижение зарплаты. Вас это удивило? Оскорбило?

– Да потолок зарплат везде, сокращения идут.

– Но вас эта сумма не устроила?

– Не я разговаривал по суммам, но, судя по всему, мой агент не нашел понимание с клубом.

– Как вы отреагировали?

– Да не было никаких эмоций. Я уже для себя принял решение, так что просто укрепился в нем. Мне надо попробовать сыграть за океаном, воплотить мечту в реальность.

Дело же не в деньгах совсем. Попытка, о которой мы вспомнили, не считается. Сейчас я стал другим, – сказал Шалунов.

У ЦСКА – проблемы: потолок зарплат трещит, игроки не идут на снижение