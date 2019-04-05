Отец Малкина: «Все зациклились на том, что Женя якобы тень Кросби. Но во всех командах два лидера, а не один»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Владимир Малкин Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Малкин, отец форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделился мнением о его роли в команде. 

– Сложно не отметить и по этому сезону традиционную статистику: когда Сидни Кросби был травмирован, Малкин набирал больше очков в среднем, чем обычно. И вообще у него во всей карьере так. Почему это происходит?

– Все дело в том, что когда Кросби не играет — на Жене лежит больше ответственности. Он чувствует, что капитана команды нет, и нужно играть еще лучше. Но лично мне не кажется, что он начинает играть хуже, когда Кросби возвращается на лед. Однако все люди почему-то так думают. Это просто разговоры. Все зациклились на том, что Малкин якобы тень Кросби в «Питтсбурге». Но практически во всех командах два лидера, а не один.

– Если говорить, к примеру, об Александре Овечкине и Никласе Бэкстреме — лидер здесь очевиден.

– Бэкстрем — центральный нападающий, распасовщик. Он очень яркий, выделяется. Но всегда замечают тех, кто забивает, а не тех, кто отдает.

– Если бы Малкин перешел в другую команду НХЛ, он мог бы выиграть больше индивидуальных призов?

– Никто не знает, что было бы. Многие хоккеисты пытались менять команду, а потом возвращались. Это зависит от различных факторов: обстановки в клубе, доверия тренера, звена. Очень сложно дать ответ на этот вопрос. Может быть, стало бы лучше, а может быть, наоборот, – сказал Малкин-старший. 

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