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Назаров о КХЛ и НХЛ: «В чем разница между крысой и хомячком? У хомячка пиар лучше»

Теги НХЛ Андрей Назаров КХЛ Р-Спорт ахахаха Хоккей

Тренер Андрей Назаров поделился мнением о сравнениях КХЛ и НХЛ.

– Мы очень любим сравнивать КХЛ и НХЛ. Знаете, в чем разница между крысой и хомячком?

– Сейчас вы нам расскажете.

– У хомячка пиар лучше. Это я к тому, что надо нам всем грамотно продвигать нашу лигу. Создавать продукт, который будет интересен всем.

Фишек у нас много. Хорошая перспективная молодежь. Много часовых поясов. Да хватает деталей, за которые можно зацепиться.

Работать надо лучше, тогда есть шанс, что со временем мы превратимся из крысы в хомячка, – сказал Назаров.

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