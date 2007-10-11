Назаров о КХЛ и НХЛ: «В чем разница между крысой и хомячком? У хомячка пиар лучше»

Тренер Андрей Назаров поделился мнением о сравнениях КХЛ и НХЛ.

– Мы очень любим сравнивать КХЛ и НХЛ. Знаете, в чем разница между крысой и хомячком?

– Сейчас вы нам расскажете.

– У хомячка пиар лучше. Это я к тому, что надо нам всем грамотно продвигать нашу лигу. Создавать продукт, который будет интересен всем.

Фишек у нас много. Хорошая перспективная молодежь. Много часовых поясов. Да хватает деталей, за которые можно зацепиться.

Работать надо лучше, тогда есть шанс, что со временем мы превратимся из крысы в хомячка, – сказал Назаров.